Ковалев: корректировок в подготовке российских баскетболисток к игре с эстонками не будет

ОРЕНБУРГ, 14 ноября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по баскетболу Александр Ковалев не будет корректировать процесс подготовки ко второму матчу квалификации чемпионата Европы с командой Эстонии, который назначен на 17 ноября. Об этом он заявил журналистам в четверг в Оренбурге после завершения игры с командой Боснии и Герцеговины, в которой россиянки уступили со счетом 69:70.

"Всегда обидно проигрывать и вдвойне обидно проигрывать дома. Статистика показывает, что игра была равная, тяжелая, нам где-то свежести не хватило, никогда не нужно ставить на последнюю атаку, так вышло, что последняя атака у боснийской команды была гораздо лучше. Конечно же, хотелось бы внести корректировки [в тренировочный процесс], но у нас следующая игра через два дня с эстонками, завтра я объявлю состав. За это время что-то кардинально менять я не смогу: то что наработали за три дня, то и будем играть, но а в целом на следующее окно в квалификации нам нужно серьезно подготовиться", - сказал Ковалев.

Игроки сборной России после матча признали, что не справились с лидером соперников - центровой Джонквел Джонс, набравшей 29 очков. "Мы в защите много пропустили и в нападении много ошибок делали, также дали много Джонс забить, но мы не опускаем руки. Я знала, что она (Джонс) может, было тяжело психологически, да и физически тоже", - рассказала капитан россиянок Мария Вадеева про встречу на площадке с одноклубницей.

Главный тренер команды гостей Горан Лойо назвал результат встречи чудесной победой. Боснийки повторили результат 22-летней давности, когда также с перевесом в одно очко обыграли россиянок. "Баскетбол это 5х5, это командная победа, это усилия команды", - отметил он, отвечая на вопросы журналистов о явном лидерстве Джонс. Сама Джонс назвала российскую сборную топ-командой, у которой здорово выиграть.

Факт, что российская сборная не справилась на площадке с одним игроком признала и форвард команды Анастасия Шилова. "Я считаю, что две четверти мы раскачивались, у нас ни защиты, ни нападения [не складывались], все довольно-таки медленно было, а потом мы довольно агрессивно стали играть, но с одни игроком мы не справились", - отметила она. Защитник Наталья Жедик считает, что команда билась до конца, но было мало времени на подготовку к матчу. "Мы не опускаем руки, будем работать над ошибками и стараться показать лучше баскетбол, чем сегодня, спасибо всем, кто пришел поболеть за нас, поддержать, потому что нам очень это важно", - сказала баскетболистка.

Для дебютантки сборной России Альбины Ражевой, вышедшей на паркет сыграть с боснийками в свой день рождения, матч выдался очень волнительным. "Не смогла справиться с эмоциями, с волнением, очень сложно было все это погасить внутри меня, такой день. Почему так получилось? Будем разбирать ошибки и исправлять, в следующий раз сделаем лучше", - пообещала Ражева.

Формат турнира

Сборная России выступает в группе С с командами Боснии и Герцеговины, Эстонии и Швейцарии. Матч между эстонками и швейцарками пройдет в четверг позднее. Всего в отборочном турнире принимают участие 33 команды. Путевки в финальную часть чемпионата Европы получат победители групп, а также пять лучших команд, занявших вторые места.

Чемпионат Европы 2021 года пройдет во Франции и Испании.