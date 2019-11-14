"Зенит" потерпел третье поражение подряд в баскетбольной Евролиге, проиграв "Анадолу Эфес"

ТАСС, 14 ноября. Баскетболисты петербургского "Зенита" проиграли со счетом 88:90 турецкому клубу "Анадолу Эфес" в гостевом матче восьмого тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Зенита" Остин Холлинс, набравший 26 очков. На счету разыгрывающего защитника турецкой команды Шейна Ларкина 22 очка, в этом матче он набрал 1000-е очко. В составе "Анадолу Эфеса" больше всего очков на свой счет записал атакующий защитник Василие Мицич - 24.

В четвертой четверти "Зенит" набрал 38 очков, в текущем сезоне Евролиги ни одна команда не смогла показать такой результат в одной десятиминутке. Для петербуржцев это поражение стало третьим подряд в турнире.

В турнирной таблице "Зенит" идет на 16-м месте, одержав две победы в восьми матчах. "Анадолу Эфес" находится на третьем месте, в активе команды шесть побед и два поражения.

В следующем матче "Зенит" на выезде встретится с испанской "Валенсией" 19 ноября, "Анадолу Эфес" в тот же день примет французский "Вийёрбан".