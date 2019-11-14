Российский боксер Чежия не сумел завоевать титул чемпиона мира WBO среди молодежи

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Батал Чежия не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) среди молодежи (до 23 лет) в весовой категории до 79,38 кг. Его 10-раундовый поединок, прошедший в Санкт-Петербурге, против украинца Джамала Усманова завершился вничью, пояс остался вакантным.

22-летний Чежия по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - на его счету 10 побед (3 нокаутом), одна ничья. В активе 20-летнего Усманова 5 побед (3 нокаутом), одна ничья. Он впервые выступил за пределами Украины.

Поединок прошел в предварительной программе турнира, главным событием которого станет бой за титул чемпиона Евразийского боксерского парламента в весе до 63,5 кг между бывшим чемпионом мира россиянином Эдуардом Трояновским и чехом Йосефом Заградником.