Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Бокс

Российский боксер Чежия не сумел завоевать титул чемпиона мира WBO среди молодежи

Поединок против украинца Джамала Усманова завершился вничью

ТАСС, 14 ноября. Россиянин Батал Чежия не смог завоевать титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) среди молодежи (до 23 лет) в весовой категории до 79,38 кг. Его 10-раундовый поединок, прошедший в Санкт-Петербурге, против украинца Джамала Усманова завершился вничью, пояс остался вакантным.

22-летний Чежия по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - на его счету 10 побед (3 нокаутом), одна ничья. В активе 20-летнего Усманова 5 побед (3 нокаутом), одна ничья. Он впервые выступил за пределами Украины.

Поединок прошел в предварительной программе турнира, главным событием которого станет бой за титул чемпиона Евразийского боксерского парламента в весе до 63,5 кг между бывшим чемпионом мира россиянином Эдуардом Трояновским и чехом Йосефом Заградником.

Теги
Бокс
Реклама на ТАСС
Допинг-скандал вокруг российского спорта
Шляхтин: дело Лысенко и вопросы к московской лаборатории препятствуют восстановлению ВФЛА
Членство Всероссийской федерации легкой атлетики в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС