Предпоследний этап сезона "Формулы-1" стартует в Бразилии

ТАСС, 15 ноября. Программа 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2019 года - Гран-при Бразилии - стартует в пятницу. Пилоты проведут две свободные практики в первый день гоночного уик-энда.

До финиша сезона осталось два этапа, ответы на главные вопросы уже даны - британец Льюис Хэмилтон в шестой раз в карьере стал чемпионом мира, а его команда "Мерседес" в шестой раз подряд завоевала Кубок конструкторов. В чемпионате осталась локальная борьба, например, за третье место. Сейчас его занимает монегаск Шарль Леклер из "Феррари", в активе которого 249 очков, гонщика преследуют голландец Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 235) и немец Себастьян Феттель ("Феррари", 230). У последних двух в Бразилии будет преимущество, так как Леклер будет стартовать с конца решетка из-за смены силовой установки.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят в предыдущих двух гонках финишировал в очковой зоне, однако оба раза получал штраф за неправильные действия при обгоне на последнем круге и оставался без набранных баллов. Перед Гран-при Бразилии руководство "Ред Булл" официально объявило о составах своих обеих команд: партнером Ферстаппена в главной команде останется таец Александер Албон, а в "Торо Россо" продолжат выступать Квят и француз Пьер Гасли. Теперь, когда ясность со следующим сезоном наступила, Квят постарается реабилитироваться за неудачные гонки.

Первый официальный Гран-при Бразилии на "Интерлагосе" состоялся в 1973 году. После этого несколько десятков лет бразильский этап принимал автодром "Жакарепагуа" в Рио-де-Жанейро. Но с 1990 года он стал неизменно проводиться на "Интерлагосе".

Рекордсменом по числу побед в Гран-при Бразилии является четырехкратный чемпион мира француз Ален Прост, в активе которого шесть финишей на первом месте. Среди действующих пилотов в Бразилии побеждали Феттель (2010, 2013, 2017), финн Кими Райкконен (2007) и Хэмилтон (2016, 2018).

Первая часть свободных заездов начнется в 17:00 мск, вторая - в 21:00 мск. В субботу состоятся третья свободная практика (18:00 мск) и квалификация (21:00 мск). Завершится программа этапа в воскресенье гонкой (20:10 мск).