Чемпионат Европы по керлингу стартует в Швеции

ТАСС, 15 ноября. Европейское первенство по керлингу с участием мужских и женских команд стартует в пятницу в шведском городе Хельсингборг. Турнир является отборочным соревнованием к чемпионатам мира, которые в текущем сезоне пройдут в Канаде (женщины) и Шотландии (мужчины).

Участниками чемпионата Европы станут по 10 мужских и женских команд. Они разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Участниками мирового первенства на правах страны-хозяйки турнира уже являются женская сборная Канады и мужская сборная Шотландии.

На чемпионате Европы в женском турнире дивизиона А будут соревноваться сборные Дании, России, Чехии, Германии, Эстонии, Латвии, Норвегии, Шотландии, Швейцарии и Швеции. В мужском турнире встретятся команды Англии, России, Дании, Германии, Италии, Нидерландов, Шотландии, Швейцарии и Швеции.

Женскую сборную России в Хельсингборге представит команда скипа Алины Ковалевой, с которой выступят Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина. Тренеры команды - Ирина Колесникова и Даниэль Рафаэль. Мужскую сборную России возглавит скип Сергей Глухов, с ним выступят Алексей Тимофеев, Артур Раджабов, Антон Калалб и Алексей Тузов. Тренеры - Александр Козырев и Даниэль Рафаэль.

Команды проведут турнир в один круг, по итогам которого четыре лучшие сборные выйдут в полуфинал. По две худшие женские и мужские команды выбывают в дивизион В. Завершится чемпионат Европы 23 ноября.

Прошлые успехи

В прошлом сезоне на континентальном первенстве в Эстонии россиянки в матче за третье место уступили немкам со счетом 4:7. Прошлогодний выход в плей-офф турнира стал для женской сборной России первым с 2016 года. В общей сложности российские керлингистки четыре раза выигрывали чемпионат Европы (2006, 2012, 2015, 2016), по одному разу завоевывали серебряные и бронзовые медали турнира. Действующими чемпионками Европы являются шведки, которые в финале оказались сильнее команды Швейцарии (5:4).

На европейском первенстве 2018 года мужская сборная России по керлингу заняла седьмое место и не смогла выйти в финал турнира. При этом россияне на групповом этапе обыграли будущих победителей - команду Шотландии (8:7). Российские керлингисты ни разу в истории не завоевывали медали европейских первенств.

Первые матчи на чемпионате Европы - 2019 мужская и женская сборные России проведут 16 ноября. Женщины встретятся с командой Эстонии, а мужчины сыграют с итальянцами и датчанами.

Мировое первенство среди мужских команд в нынешнем сезоне пройдет с 28 марта по 5 апреля 2019 года в шотландском городе Глазго. Женский турнир состоится в Принс-Джордже (Канада) с 14 по 22 марта.