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Евро-2020

Сборная Англии вышла на ЧЕ-2020, разгромив черногорских футболистов в своем 1000-м матче

Встреча завершилась со счетом 7:0
Гарри Кейн EPA-EFE/NEIL HALL
Описание
Гарри Кейн
© EPA-EFE/NEIL HALL

ТАСС, 15 ноября. Сборная Англии по футболу одержала крупную победу над командой Черногории со счетом 7:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года и вышла в финальную часть соревнований. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

Забитыми мячами отметились Алекс Окслейд-Чемберлен (11-я минута), Гарри Кейн (19, 24, 37), Маркус Рэшфорд (30) и Тэмми Абрахам (84), еще один мяч защитник черногорской команды Александар Шофранац (66) отправил в собственные ворота. Сборная Англии провела свой 1000-й официальный матч в истории.

В другом матче группы A сборная Чехии обыграла команду Косова со счетом 2:1, голом и результативной передачей отметился полузащитник московского "Спартака" Алекс Крал. В турнирной таблице лидирует сборная Англии, набравшая 18 очков, второй идет команда Чехии (15), третьей - сборная Косова (11). Таким образом, за тур до конца квалификации англичане и чехи обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы.

Ранее в финальную часть чемпионата Европы смогли отобраться сборные России, Бельгии, Испании, Польши, Турции, Украины и Франции.

Сборная Англии дебютировала в финальной части чемпионата Европы в 1968 году, на том турнире англичане заняли третье место, в матче за бронзовые медали обыграв команду СССР. Еще раз в полуфинале английская команда сыграла на домашнем турнире 1996 года. На прошлом чемпионате Европы, который прошел в 2016 году во Франции, англичане вышли из группы, в которой играли сборные России, Словакии и Уэльса, но проиграли в 1/8 финала исландцам.

Лучшим результатом сборной Чехии на чемпионатах Европы является выход в финал в 1996 году, тогда команда в решающем матче в дополнительное время проиграла сборной Германии. Сборная Чехословакии становилась победителем первенства Европы в 1976 году. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Евро-2020
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Евро-2020
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