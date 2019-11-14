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Серия Гран-при по фигурному катанию

Трусова и Медведева поборются за победу на этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве

Ранее спортсменки вместе принимали участие на этапе серии в Канаде
Александра Трусова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Предпоследний в сезоне этап серии Гран-при по фигурному катанию стартует в Москве в пятницу. Соревнования примет арена "Мегаспорт".

Традиционно российский этап Гран-при проходит в середине ноября. Этот турнир нельзя отнести к "Большой четверке", с которой началась серия в 1995 году. К ней причисляют Skate America, Skate Canada, Internationaux de France и NHK Trophy. Россия с включением в первоначальный календарь Гран-при опоздала на год.

Московский этап Гран-при часто завершался триумфально для российских фигуристов. И дело не в "домашнем" судействе, а в сильном составе участников. Традиционно на турнир приезжают лучшие российские фигуристы, поэтому национальная команда имеет шансы одержать победы во всех дисциплинах. Неудовлетворительные результаты случались редко - последний раз россияне на московском этапе не смогли завоевать ни одной золотой медали в 2011 году.

За счет положения в календаре московский этап приобретает дополнительную ценность для борьбы за финал Гран-при. К турниру в России большинство фигуристов уже успевают выступить на одном из этапов серии, поэтому именно от того, каким будет расклад здесь, зависит распределение мест в финале. В нынешнем году на льду "Мегаспорта" за попадание в итоговый турнир Гран-при будут бороться большое количество фигуристов во всех дисциплинах.

Трусова в шаге от финала

Главной звездой турнира в женском одиночном катании станет 15-летняя подопечная Этери Тутбридзе Александра Трусова. Она выступает на взрослых международных соревнованиях лишь первый сезон, однако ее уже можно поставить в один ряд с безоговорочными лидерами. Этап в Москве станет вторым для нее в текущей серии, ранее Трусова выступила на турнире в канадской Келоуне и выиграла его, обновив собственные же мировые рекорды в произвольной программе (166,62) и по сумме баллов (241,02).

Для выхода в финал Гран-при россиянке в Москве будет достаточно занять любое место на пьедестале. Однако вряд ли ее саму интересуют эти математические расклады, ведь в произвольной программе фигуристка заявила сразу четыре четверных прыжка. Такой же технический набор был у россиянки в Келоуне, так что при чистом исполнении она в очередной раз может переписать рекорды. Ранее в финал уже вышла другая ученица Тутберидзе Анна Щербакова, также владеющая четверными прыжками.

Важным турнир в Москве получится и для двукратной чемпионки мира и Европы 19-летней Евгении Медведевой. Она тоже выступала в Келоуне, однако у нее тот турнир не получился. Серьезные ошибки в короткой программе и лишь пятое место по сумме двух выступлений. Другой результат ждали от фигуристки с таким статусом.

Однако борьба за финал для Медведевой еще не завершена. Если она сможет одержать победу на домашнем Гран-при, то шансы на выход в итоговый турнир серии у нее будут. Тренер Медведевой Брайан Орсер ранее в беседе с ТАСС отметил, что на текущий момент не стал бы загадывать и поставил перед своей подопечной цель показать зрителям "Мегаспорта" два чистых проката.

Третьей россиянкой на турнире будет 19-летняя Станислава Константинова. Ранее она выступила на этапе в Лас-Вегасе, где показала 11-й результат, что поставило крест на ее шансах пробиться в финал серии. Основными конкурентками Трусовой и Медведевой в Москве будут японка Сатоко Мияхара и американка Мэрайя Белл.

Самарин и Алиев поборются за лидерство

В последние годы мужское российское одиночное катание переживает период застоя. Больших побед болельщики не видели уже очень давно. Были серебряные медали чемпионатов Европы от Дмитрия Алиева и Александра Самарина, а Михаил Коляда даже забирался на третью позицию на мировом первенстве. Но вот золотые награды на крупнейших турнирах все никак не покорялись.

В Москве эта неприятная тенденция может завершиться. Самарин и Алиев, заявленные для участия на домашнем этапе, набрали серьезный ход, а их последние выступления внушают оптимизм. У обоих фигуристов чрезвычайно сложные программы, а с этого сезона они начинают обретать стабильность.

Реальных соперников на льду "Мегаспорта" у них будет немного - японец Сёма Уно, переживающий худший отрезок своей карьеры, его соотечественник Томоно Кадзуки и канадец Нам Нгуен, но вряд ли кто-то из них сможет что-то противопоставить Алиеву и Самарину, если те откатаются чисто. В последний раз россиянин завоевывал золото московского этапа Гран-при 10 лет назад - это был Евгений Плющенко. Победа даст Самарину и Алиеву прямую путевку в финал Гран-при, однако обоим хватит и серебра для попадания на итоговый турнир. Третьим российским фигуристом в мужском одиночном турнире будет Макар Игнатов, ранее не выступавший на взрослой серии Гран-при.

Моментом истины станет московский этап для двукратных чемпионов Европы в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. В межсезонье они уехали в США тренироваться у Марины Зуевой и на текущий момент все никак не могут найти себя. На этапе в Келоуне они стали третьими, так что на московском льду им нужно побеждать. В соперниках будут чрезвычайно талантливые подопечные Тамары Москвиной Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, у которых в активе уже есть победа на турнире в Лас-Вегасе, а также вернувшаяся в спорт после длительного перерыва Ксения Столбова, ныне выступающая в паре с Андреем Новоселовым.

В соревнованиях танцевальных дуэтов однозначными фаворитами домашнего этапа будут Виктория Синицина и Никита Кацалапов, менее недели назад завоевавшие первое в карьере золото на Гран-при в китайском Чунцине, однако это вовсе не значит, что у них нет сильных конкурентов. За вторую подряд победу на этапах серии Синициной и Кацалапову придется бороться с сильными канадцами Пайпер Гиллес и Полем Пуарье, а также своими партнерами по группе Александра Жулина Сарой Уртадо и Кириллом Халявиным, выступающими за Испанию. Ошибки российского дуэта, которому для попадания в финал теперь достаточно любого места на пьедестале, могут открыть конкурентам дорогу к золоту. Также на московском льду выступят россияне Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов.

Состязания в короткой программе у мужчин на московском этапе стартуют в 14:00 мск. В 16:00 мск на лед выйдут танцоры, в 18:30 мск - девушки, в 20:30 мск - пары. В заключительный соревновательный день мужчины начнут представление произвольных программ в 13:30 мск, танцевальные дуэты - в 15:40 мск, девушки - в 17:30 мск, пары - в 19:45 мск. Традиционные показательные выступления пройдут в воскресенье.

Теги
Серия Гран-при по фигурному катанию
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