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НХЛ

Три очка Свечникова помогли "Каролине" обыграть "Баффало" в матче НХЛ

Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4
Андрей Свечников AP Photo/Gerry Broome
Описание
Андрей Свечников
© AP Photo/Gerry Broome

ТАСС, 15 ноября. "Каролина" со счетом 5:4 в овертайме победила "Баффало" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Форвард хозяев Андрей Свечников записал себе в актив гол и две результативные передачи.

В составе гостей шайбы забросили Джордан Стаал (13-я минута), Себастьян Ахо (18), Тейво Теравайнен (21), Свечников (57) и Дуги Хэмилтон (63 ОТ). Россиянин также отметился результативными передачами в эпизодах с голами Ахо и Теравайнена. На счету Свечникова теперь 21 (8 голов + 13 передач) очко в текущем регулярном чемпионате. По этому показателю он делит первое место в списке бомбардиров команды с Хэмилтоном (9+12).

У проигравших шайбы забросили Джефф Скиннер (5), Кертис Лазар (36), Хенри Йокихарью (54) и Юхан Ларссон (60). Лучшим игроком матча был признан Теравайнен (1+2). Второй звездой стал Скиннер (1+1), третьей - Свечников (1+1).

"Каролина" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 23 очка в 19 матчах. "Баффало" располагается на 10-й строчке, имея в активе 21 балл после 18 встреч.

В другом матче дня "Флорида" дома проиграла "Виннипегу" со счетом 3:4. Голкипер хозяев Сергей Бобровский совершил 26 сейвов. Нападающий "Флориды" Евгений Дадонов очков в матче не набрал.

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