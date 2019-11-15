Молодежная сборная России по хоккею проиграла в Суперсерии

ТАСС, 15 ноября. Молодежная команда России (игроки до 20 лет) по хоккею не смогла одержать победу в Суперсерии против сборных канадских лиг. Подопечные Валерия Брагина уступили в решающей серии буллитов команде Западной хоккейной лиги (WHL).

Суперсерия, в которой сборная России играет по два матча против сборных Главной юниорской лиги Квебека (QMJHL), Хоккейной лиги Онтарио (OHL) и WHL, проводилась в 17-й раз. Победитель противостояния определялся по наибольшему количеству очков. Баллы канадских команд в матчах против сборной России суммируются.

В матчах с командой QMJHL российские хоккеисты сначала одержали победу (4:3), а затем уступили (3:4 ОТ). То же самое произошло в играх со сборной OHL (1:4, 3:2 Б). Первый матч против команды WHL подопечные Брагина проиграли в овертайме (1:2), а в заключительной встрече взяли верх в серии буллитов (4:3).

Таким образом, по итогам всех матчей счет в противостоянии оказался равным (3-3), а команды набрали одинаковое количество очков (по девять). Победитель определялся в дополнительной серии буллитов, где точнее оказались канадские хоккеисты. Ранее подобное происходило только один раз - в Суперсерии 2017 года. Тогда канадцы тоже смогли одержать победу в решающей серии послематчевых бросков.

Лучшими игроками Суперсерии по набранным очкам стали россияне Дмитрий Завгородний и Александр Хованов, заработавшие в двух матчах по пять баллов. Лучший показатель по заброшенным шайбам продемонстрировали Завгородний и канадец Рафаэль Лавуа - по три.

Сборные канадских лиг одержали итоговую победу в 13-й раз, на счету российской команды четыре победы (2010, 2012, 2014, 2018). Турнир является подготовительным к молодежному чемпионату мира по хоккею, который пройдет с 26 декабря по 5 января в Чехии.