Титулы и кошка-талисман: почему быть хоккейным болельщиком увлекательно

Любой игровой вид спорта немыслим без фанатов, и хоккей не исключение. Несмотря на то, что в спортивном контексте слово "фанат" у большинства людей, скорее всего, ассоциируется с футболом, жизнь хоккейного болельщика может быть не менее насыщенной. ТАСС совместно с Mastercard рассказывает о самых интересных хоккейных традициях и о том, почему болеть хоккеем по-настоящему весело. Богатые традиции Культура хоккейного боления в России корнями уходит во времена сборной СССР, одной из сильнейших в истории этого вида спорта. С тех пор болельщики хоккейных клубов - фактически сообщества друзей. Да и сам хоккей при этом вполне можно назвать семейным увлечением: многие приходят на матчи с детьми, а на аренах зачастую работают аниматоры и художники-гримеры. Интересно, что в разных городах болеют по-разному. Так, в Казани регулярно проходит международный съезд болельщиков местного "Ак Барса", на котором собираются поклонники команды из разных стран мира. В Новосибирске фанаты "Сибири" регулярно организовывают шествия по улицам города, а ледовая арена, где проходят матчи, почти всегда забита под завязку. Спартаковцы сразу после стартового вбрасывания заводят хорошо знакомое и футбольным фанатам "Боже, "Спартак" храни!". Многие из кричалок фанатов московского клуба, к слову, под себя адаптируют болельщики команд из других городов.

Описание Открытие сезона перед матчем чемпионата КХЛ между командами СКА (Санкт-Петербург) и ЦСКА (Москва) © Александр Демьянчук/ТАСС

Перед матчами питерского СКА на арене проходит лазерное шоу, а ярославская группа "Мамульки Бенд" посвятила своему "Локомотиву" забавные частушки - они прижились настолько, что их выкрикивают не только болельщики на трибунах, но и сами хоккеисты в раздевалках. Кроме того, почти каждая забитая "Локомотивом" на домашней арене шайба сопровождается громким паровозным гудком. Начало хоккейного сезона екатеринбургский "Автомобилист", недавно ставший одним из лидеров КХЛ, отметил автопробегом: по улицам города проехала колонна из 50 украшенных символикой клуба машин. Пять лет назад появилась еще одна традиция - она называется "Бесценная Лига" Mastercard и КХЛ. Это своеобразное соревнование между поклонниками клубов Континентальной хоккейной лиги. На протяжении всего хоккейного сезона болельщики следят за играми любимых команд и голосуют за лучших игроков матчей на сайте mastercard.khl.ru. Так поклонники хоккея зарабатывают очки в специальном рейтинге и становятся претендентами на необычный трофей - "Бесценному Игроку" и "Бесценному Болельщику". Он ценен тем, что состоит из двух одинаковых частей, поэтому победители, болельщик и игрок, вместе выходят на лед и на глазах у всей арены делят его - в прямом и переносном смысле. Для многих поклонников хоккея подобная возможность сравнима с исполнением мечты.

Описание Кирилл Капризов и Софья Морозова на церемонии закрытия 11-го сезона КХЛ 2018-2019 © Юрий Кузьмин

Всего в этом хоккейном году за Трофей "Бесценной Лиги" будут бороться 27 пар победителей: 24 игрока и болельщика регулярного чемпионата, две пары финалистов плей-офф, а самый активный болельщик сезона и хоккеист, набравший наибольшее количество голосов, разделят Трофей на Церемонии закрытия двенадцатого сезона КХЛ. Награждения других победителей пройдут сразу после окончания последних домашних матчей клубов. Помимо битвы за Трофей, на протяжении всего сезона можно выигрывать призы от "Бесценной Лиги": хоккейную атрибутику с автографами любимых хоккеистов, возможность посмотреть матч своего клуба из комментаторской кабины или дать пять всем игрокам своей команды перед их выходом на лед. Чтобы присоединиться к "Бесценной Лиге" и получить возможность стать ее лидером, нужно зарегистрироваться на сайте mastercard.khl.ru или в мобильном приложении КХЛ. Стать участниками могут совершеннолетние граждане России, Белоруссии и Казахстана. Сейчас "Бесценная Лига" объединяет более 300 тысяч болельщиков хоккея из всех стран-участниц КХЛ. Необычные талисманы Чаще всего хоккейные клубы выбирают в качестве талисманов животных, которые олицетворяют регион или команду. В Минске это зубр, в Ярославле и Челябинске - медведи, в Хабаровске - тигр и так далее. У каждого клуба КХЛ талисман свой, и специальный человек в полноразмерном костюме есть на каждом матче КХЛ. Его задача - заводить толпу, участвовать в развлекательных программах в перерывах между периодами и позировать для фотографий. Очень часто талисманы становятся центрами околоспортивной жизни клуба и героями пиар-кампаний. Например, о романтических отношениях своих символов, лосей Торрика и Виктории, новгородское "Торпедо" сняло забавный короткометражный фильм. Конь-огонь питерского СКА в сочинском Скайпарке прыгнул с огромной высоты с привязанным к его ногам эластичным тросом, а в прошлом году прямо на льду устроил шуточный спарринг с талисманом ХК "Сочи" леопардом Лео. В 2014-м интернет облетела история о кошке Матроске, которая пробралась в один из магазинов в аэропорте Владивостока и съела деликатесов на 63 тысячи рублей. Она быстро стала самым узнаваемым животным в рунете, и хоккейный клуб "Адмирал" сделал ее своим официальным талисманом, поселив на ледовой арене. К сожалению, в 2016-м Матроска умерла, поэтому теперь символ команды - пират Пиратыч. Пожалуй, один из самых узнаваемых талисманов в КХЛ выводит на лед хоккеистов "Сибири" - брутальный снеговик со злобным оскалом пользуется у болельщиков огромной популярностью. С ним связан известный курьезный случай: в 2018 году перед Матчем звезд КХЛ. Снеговик из-за размеров своего костюма не смог втиснуться в двери предназначенного для талисманов автобуса - коллегам пришлось в буквальном смысле заталкивать его внутрь.

Описание Талисман ХК "Сибирь" Снеговик на матче КХЛ между командами "Сибирь" (Новосибирская область) и "Спартак" (Москва) © Кирилл Кухмарь/ТАСС

Один из талисманов КХЛ даже побывал в космосе: фигурка Белого медведя челябинского "Трактора" пробыла на МКС 197 дней - подобным не может похвастаться ни один другой талисман. Есть свой символ и у "Бесценной Лиги" - Трофей в виде пары шайб, олицетворяющий неразрывную связь между хоккеистами и всегда готовыми поддержать их болельщиками. Уникальный сленг Сленг - важная часть хоккея. Великий советский тренер Виктор Тихонов, завидев, что его нападающие слишком долго держат шайбу в углу площадки, просил их перестать "крутить уши у Чебурашки". А Борис Михайлов любил приговаривать: "А теперь закажем журавликов", - так он называл скоростное катание игроков по периметру площадки. У хоккейных болельщиков остроумных жаргонизмов едва ли не больше, чем у самих хоккеистов. "Деревянными" или "тряпочными" они называют не слишком умелых игроков. "Духовкой" или "домиком" - промежуток между щитков вратаря, куда часто забрасываются шайбы. Забить туда - значит "зайти в калиточку". Если игрок упал, болельщики порой шутят, что у него "кончился лед", а "матросом" или "матрацем" не слишком ласково называют судей - все из-за их характерной полосатой формы. "Партизан" - это игрок, занявший убойную позицию для броска на пятачке соперника. "Прицеп" - слабый запасной. Ну а про вратаря, который потерял ворота из-за обманных движений нападающего, говорят, что он "уехал на трибуны". Активные фан-клубы У каждой команды КХЛ есть свой фан-клуб - для его членов на аренах даже выделяют специальный сектор. Там сидят самые преданные болельщики, которые следуют за своей командой всюду: от Дальнего Востока и Китая до Финляндии. Болеют фан-группы по-разному. Некоторые, например, возят с собой музыкальные инструменты, так что в Ярославле во время матча на арене можно запросто услышать боевой марш, а в Санкт-Петербурге отряд барабанщиков задает ритм кричалкам. Еще один важный атрибут фанатской культуры - баннер. Это большая растяжка с надписью или изображением, которую обычно почти весь фан-сектор поднимает над головой - ее прекрасно видно и игрокам, и болельщикам. Перформансы на хоккейных аренах в силу их размеров не так масштабны и часты, как на футбольных, но не менее изобретательны. Например, фанаты клуба "Салават Юлаев" из Башкортостана к матчу плей-офф против "Авангарда" нарисовали баннер с героями "Звездных войн" и слоганом "Республика наносит ответный удар". А болельщики ЦСКА перед первым матчем финальной серии Западной конференции против СКА на баннере "запустили" свою команду в космос к Кубку Гагарина - главному трофею Чемпионата КХЛ. Бывают и более оригинальные случаи. Когда новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" не вышел в плей-офф, легионеров команды в шутку отправили играть песни в городское метро - и им даже удалось собрать больше 6000 рублей.

Описание Церемония закрытия 11-го сезона КХЛ 2018-2019 © Юрий Кузьмин