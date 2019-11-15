СМИ: с хоккеиста "Торонто" Мэттьюса сняты обвинения в нарушении общественного порядка

ТАСС, 15 ноября. С американского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Остона Мэттьюса сняты обвинения в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает телеканал TSN.

По информации источника, в среду 22-летний форвард достиг соглашения с женщиной-охранником жилого комплекса, которая написала на Мэттьюса заявление после инцидента. Случай нарушения общественного порядка произошел в городе Скоттсдэйл (штат Аризона, США) в мае во время тренировочного сбора команды. По информации СМИ, у игрока возникла перепалка с охранником жилого комплекса, отмечалось, что хоккеист, увидев ее в автомобиле, попытался покачать машину, схватившись за дверную ручку. После этого он снял штаны и продемонстрировал ей свое нижнее белье.

Мэттьюс был выбран в первом раунде под общим первым номером "Торонто" на драфте НХЛ 2016 года. Всего он провел 232 матча в регулярных чемпионатах, в которых набрал 231 очко (124 шайбы + 107 голевых передач), в плей-офф он сыграл 20 игр, в его активе 13 (10+3) очков. В текущем сезоне хоккеист провел 20 встреч, забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Он трижды принимал участие в Матче всех звезд НХЛ, в 2017 году получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку в НХЛ.