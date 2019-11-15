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Евро-2020

Бригада Еськова назначена на матч квалификации ЧЕ-2020 Греция - Финляндия

Встреча пройдет в Афинах 18 ноября

ТАСС, 15 ноября. Российская бригада судей во главе с Алексеем Еськовым будет работать на матче между сборными Греции и Финляндии в рамках отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Ассистентами арбитра станут Дмитрий Мосякин и Валерий Данченко, резервный судья - Владислав Безбородов. Встреча пройдет в Афинах в понедельник, начало матча в 22:45 мск.

Российский арбитр Сергей Карасев был назначен главным на матч отборочного цикла между командами Болгарии и Чехии. Помощниками Карасева будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин, резервный арбитр - Сергей Иванов. Встреча состоится в Софии в воскресенье, начало - 20:00 мск.

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.

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Евро-2020
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