Ерастова: Минспорт работает над внесением изменений в закон о спорте

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Министерство спорта РФ работает над внесением изменений в закон "О физической культуре и спорте". Об этом на конференции Федерации регби России (ФРР) в пятницу заявила статс-секретарь - заместитель министра спорта РФ Надежда Ерастова.

Президент России Владимир Путин, согласно указу "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", поручил правительству увеличить количество систематически занимающихся спортом россиян до 55% к 2024 году.

"Наша задача - сделать спорт нормой жизни для каждого гражданина страны, - сказала Ерастова. - Задачи федерации [регби] сложно переоценить, вы развиваете вид спорта, защищаете честь нашей страны. В настоящее время во исполнение поручения президента Минспорт приступил к работе с рядом документов, к которым относится комплексное изменение фундаментального закона "О физической культуре и спорте", - заявила Ерастова.

Замминистра спорта также отметила, что Минспорт в рамках изменений будет учитывать мнение федераций по видам спорта, с которыми также ведется работа в данном направлении.