Объявлены места проведения квалификационных турниров по баскетболу к ОИ-2020

ТАСС, 15 ноября. Международная федерация баскетбола (FIBA) определила места проведения квалификационных турниров к летним Олимпийским играм в Токио 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба FIBA.

Мужские квалификационные соревнования пройдут в канадской Виктории (провинция Британская Колумбия), хорватском Сплите, литовском Каунасе и Белграде. 24 команды будут разделены на четыре группы, победитель каждой группы завоюет путевку на Игры. В соревнованиях, которые пройдут с 23 по 28 июня 2020 года, примет участие сборная России, получившая путевку в квалификационный турнир, заняв 12-е место на Кубке мира. Жеребьевка групп состоится в штаб-квартире FIBA 27 ноября.

Женские квалификационные турниры примут бельгийский Остенде, китайский Фошань, французский Бурж и Белград, 16 команд будут разделены на четыре группы, соревнования состоятся с 6 по 9 февраля. В финальную часть выйдут три сильнейшие команды из каждой группы, однако в квалификации будут участвовать сборные Японии и США, уже обеспечившие себе путевки на Игры, соответственно, в группах с их участием будет разыграно по две путевки на Олимпийские игры.

Сборная России не примет участие в февральском отборе 2020 года, так как команда заняла восьмое место на чемпионате Европы по баскетболу 2019 года и не пробилась в список шести сильнейших сборных, которые получили право принять участие в квалификационных турнирах. Список команд олимпийского квалификационного турнира определится по завершении континентальных предквалификационных олимпийских турниров в воскресенье, в случае, если сборная Китая не сумеет отобраться в квалификационный турнир, FIBA перенесет соревнования из Китая.

Летние Олимпийские игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа 2020 года, соревнования по баскетболу состоятся с 25 июля по 9 августа.