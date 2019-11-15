РФС может разделить чемпионат Юношеской футбольной лиги на дивизионы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) может разделить участников чемпионата Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) на дивизионы. Об этом после заседания исполкома Российского футбольного союза (РФС) журналистам рассказал президент организации Александр Дюков.

О создании ЮФЛ было объявлено в апреле на исполкоме РФС, стартовал чемпионат, в котором принимают участие 12 команд, в августе. В турнире по системе "осень-весна" среди игроков до 17 лет играют команды детско-юношеских спортивных школ, из которых семь представляют клубы Российской премьер-лиги: ЦСКА, "Зенит", "Рубин", "Спартак", "Локомотив", "Краснодар" и "Динамо". После 13 матчей лидирует клуб "Чертаново", в активе которого 35 очков, на втором месте идет "Динамо" (28), на третьем - "Краснодар" (24).

"Получилось абсолютно все, чего мы хотели добиться от этого формата. Многие ребята получили большое количество высококонкурентных игр. Мы планируем развивать этот турнир, безусловно, будет больше команд, возможно, будет дивизиональное деление. Этот турнир очень важен в строении пирамиды по развитию футбола в регионах", - сказал Дюков.