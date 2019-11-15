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Летние неолимпийские виды спорта

Артемьев: крымские регбийные клубы могут участвовать в международных соревнованиях

По словам председателя высшего совета Федерации регби России, Крым может стать базой для национальной сборной

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Крымские регбийные клубы могут принимать участие в международных соревнованиях. Об этом на конференции Федерации регби России (ФРР) заявил председатель высшего совета организации Игорь Артемьев.

"В Rugby Europe сказали, что спорт вне политики. Крымские команды могут участвовать во всех соревнованиях. Регби может стать спортом номер один для Крыма с учетом того, что это южный регион. Крым может стать базой для наших национальных команд, как и Краснодарский край", - сказал Артемьев.

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Летние неолимпийские виды спорта
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