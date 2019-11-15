МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Игрок Василий Артемьев вошел в высший совет Федерации регби России (ФРР). Такое решение было принято на конференции ФРР, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо Артемьева в состав высшего совета вошли генеральный директор - председатель правления ФРР Станислав Дружинин, председатель попечительского совета ФРР Дмитрий Морозов, президент регбийного клуба ЦСКА Алексей Митрюшин, руководитель московского УФАС России Армен Ханян и руководитель Московского областного УФАС России Игорь Золотарев.

Из состава высшего совета исключены бывший генеральный директор ФРР Елена Артамонова, президент Федерации регби Москвы Денис Бартенев, бывший руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, председатель правления "Федеральной сетевой компании" Андрей Муров, президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев и член попечительского совета ФРР Виктор Черкесов.