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Летние неолимпийские виды спорта

Василий Артемьев вошел в высший совет Федерации регби России

Такое решение было принято на конференции ФРР

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Игрок Василий Артемьев вошел в высший совет Федерации регби России (ФРР). Такое решение было принято на конференции ФРР, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Помимо Артемьева в состав высшего совета вошли генеральный директор - председатель правления ФРР Станислав Дружинин, председатель попечительского совета ФРР Дмитрий Морозов, президент регбийного клуба ЦСКА Алексей Митрюшин, руководитель московского УФАС России Армен Ханян и руководитель Московского областного УФАС России Игорь Золотарев.

Из состава высшего совета исключены бывший генеральный директор ФРР Елена Артамонова, президент Федерации регби Москвы Денис Бартенев, бывший руководитель Департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев, председатель правления "Федеральной сетевой компании" Андрей Муров, президент группы компаний "Меркурий" Игорь Кесаев и член попечительского совета ФРР Виктор Черкесов.

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Летние неолимпийские виды спорта
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