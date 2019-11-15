СМИ: суд запретил проведение матча чемпионата Испании по футболу на территории США

ТАСС, 15 ноября. Мадридский арбитражный суд вынес запрет на проведение матча 16-го тура национального первенства между "Вильярреалом" и мадридским "Атлетико" в Майами (штат Флорида, США). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на испанское издание Marca.

Встреча запланирована на 8 декабря и могла стать первой игрой чемпионата Испании, проведенной за пределами страны. Ранее СМИ сообщали о достигнутой договоренности между клубами и Ла Лигой о проведении матча на территории США. Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) выступила против переноса встречи за пределы Испании.

"Мы уважаем это решение, не влияющее на суть вопроса, который будет окончательно урегулирован в феврале 2020 года, - говорится в заявлении Ла Лиги. - Проведение официального матча за границей является частью долгосрочной стратегии Ла Лиги для международного роста. Мы надеемся, что с 4-го февраля Ла Лига получит право на проведение официальных матчей за пределами Испании".

В феврале 2020 года суд должен вынести решение по жалобе Ла Лиги о проведении в прошлом сезоне матча 21-го тура чемпионата Испании между "Жироной" и "Барселоной". В прошлом сезоне Ла Лига намеревалась провести матч в Майами, однако в ходе переговоров "Барселона" отказалась играть в США. 12 августа 2018 года матч за Суперкубок Испании был впервые сыгран за пределами страны, встреча между "Барселоной" и "Севильей" прошла в Танжере (Марокко) и завершилась со счетом 2:1 в пользу каталонской команды.

"Атлетико", который является соперником московского "Локомотива" на групповом этапе Лиги чемпионов, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании (24 очка после 13 матчей), "Вильярреал" располагается на 11-м месте (18 очков, 13 матчей). В 14-м туре мадридский клуб на выезде сыграет с "Гранадой" 23 ноября, "Вильярреал" примет "Сельту" 24 ноября.