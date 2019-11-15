Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние неолимпийские виды спорта

Всемирные игры ТАФИСА 2024 года пройдут в Нижнем Новгороде

Организатором Игр выступит Олимпийский комитет России

ТАСС, 15 ноября. Нижний Новгород выбран местом проведения Всемирных игр Международной ассоциации спорта для всех (ТАФИСА) 2024 года. Об этом сообщает служба информации Олимпийского комитета России (ОКР).

Такое решение было принято в пятницу на генеральной ассамблее ТАФИСА в Токио. Организатором Игр выступит ОКР, в рамках Игр запланировано проведение международной конференции, посвященной развитию массового спорта и роли Международного олимпийского комитета (МОК) и олимпийских комитетов стран в этом процессе.

"Олимпийский комитет России развивает и поддерживает не только спорт высших достижений, но и массовый спорт через реализацию программы "Олимпийская страна". Для нас это большая и важная работа. Массовый спорт - это здоровье нации", - сказал глава ОКР Станислав Поздняков.

"Мне хочется поблагодарить всех, кто поддержал нашу заявку. Могу заверить, что мы сделаем все возможное для проведения Игр на самом высоком уровне. Сегодня в регионе предпринимаются серьезные усилия для развития массового и профессионального спорта в рамах национального проекта "Демография" и за счет собственных возможностей. К тому же в 2021 году Нижний Новгород будет отмечать свое 800-летие, это позволит нам сделать город еще удобнее для жителей и туристов", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Всемирные игры ТАФИСА проводятся с 1992 года с периодичностью раз в четыре года, первые Игры прошли в Германии. Соревнования проходят под патронажем МОК, ЮНЕСКО и Международного совета физического воспитания и спорта (ICSSPE). В 2020 году Всемирные игры ТАФИСА пройдут в Лиссабоне.

Программа Всемирных игр состоит из двух частей: спортивной (соревнования по неолимпийским видам спорта - самбо, армрестлинг, перетягивание каната, фистбол, спортивно-бальные танцы и другие) и демонстрационной (традиционные национальные виды спорта). ТАФИСА была основана в 1991 году, основной задачей ассоциации является продвижение массового спорта на международном уровне.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
Теги
Летние неолимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве
Вторыми идут канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье, третьими - выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС