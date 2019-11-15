Шпилевая и Смирнов выполнили свои задачи в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, выступающие в танцах на льду, смогли выполнить свои задачи в короткой программе пятого в сезоне этапе Гран-при, который проходит в Москве. Об этом они сообщили журналистам.

Танцевальные дуэты представляют короткие программы на этапе в Москве в пятницу. Шпилевая и Смирнов за свой прокат получили 67,04 балла.

"Прокатом довольны, с задачами справились, откатали хорошо сегодня", - сказал Смирнов.

Также фигуристы поделились своими ощущениями от выступления перед домашней публикой. "На самом деле не было особого волнения, мы очень любим выступать для большой аудитории, - сказала Шпилевая. - Нам это помогает".

Произвольный танец фигуристы представят в субботу.