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Гран-при по фигурному катанию в Москве

Шпилевая и Смирнов выполнили свои задачи в ритм-танце на этапе Гран-при в Москве

Спортсмены за свой прокат получили 67,04 балла

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов, выступающие в танцах на льду, смогли выполнить свои задачи в короткой программе пятого в сезоне этапе Гран-при, который проходит в Москве. Об этом они сообщили журналистам.

Танцевальные дуэты представляют короткие программы на этапе в Москве в пятницу. Шпилевая и Смирнов за свой прокат получили 67,04 балла.

"Прокатом довольны, с задачами справились, откатали хорошо сегодня", - сказал Смирнов.

Также фигуристы поделились своими ощущениями от выступления перед домашней публикой. "На самом деле не было особого волнения, мы очень любим выступать для большой аудитории, - сказала Шпилевая. - Нам это помогает".

Произвольный танец фигуристы представят в субботу.

Теги
Гран-при по фигурному катанию в Москве
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Гран-при по фигурному катанию в Москве
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