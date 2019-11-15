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КХЛ

СКА одержал седьмую победу подряд над "Куньлунем" в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:2 в овертайме в пользу клуба из Санкт-Петербурга

ТАСС, 15 ноября. Санкт-петербургский СКА на выезде переиграл "Куньлунь" из Пекина в овертайме со счетом 3:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Победную шайбу забросил Кирилл Марченко (63-я минута). В составе петербуржцев отличились Антон Белов (25) и Александр Дергачев (26), у "Куньлуня" шайбы забросил Виктор Бартли (33, 54). Голкипер СКА Магнус Хелльберг провел 104-й матч и одержал 50-ю победу в основное время в КХЛ.

Пекинский клуб ни разу не побеждал СКА в матчах КХЛ, петербуржцы одержали седьмую победу подряд. СКА впервые обыграл "Куньлунь" в овертайме, предыдущие шесть побед были одержаны в основное время. 

Ранее в пятницу владивостокский "Адмирал" на своем льду переиграл "Йокерит" из Хельсинки со счетом 3:2 после серии буллитов.

СКА располагается на втором месте в Западной конференции, набрав 36 очков в 29 матчах. Китайская команда занимает 10-ю строчку в Восточной конференции, в активе клуба 27 очков после 27 матчей.

В следующем матче СКА на выезде сыграет с "Адмиралом" в воскресенье, в тот же день "Куньлунь" примет магнитогорский "Металлург".

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