Президент FISU Матыцин стал единственным кандидатом на выборах главы организации

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин выдвинул свою кандидатуру на выборах главы организации, он является единственным кандидатом на данный пост. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта РФ.

Выборы главы FISU пройдут 16 ноября на генеральной ассамблее организации в итальянском Турине. Матыцин стал единственным кандидатом на пост главы организации. Также пройдут выборы первого вице-президента, казначея и главы исполкома FISU. На следующий день состоятся выборы в исполком организации, где из 44 кандидатур будут избраны 23 человека.

Матыцин возглавляет FISU с 2015 года, на этом посту он сменил француза Клода-Луи Галлена. С 2018 года Матыцин входит в комиссию по олимпийскому образованию Международного олимпийского комитета. Также он является почетным президентом Российского спортивного студенческого союза.