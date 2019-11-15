Скопцова и Алешин не считают акклиматизацию причиной неудачного ритм-танца на Гран-при

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, выступающие в танцах на льду, не считают акклиматизацию и смену часовых поясов причиной неудачного выступления на этапе Гран-при в Москве. Об этом они сообщили журналистам.

Танцевальные дуэты представляют короткие программы на этапе в Москве в пятницу. Скопцова и Алешин, которые менее недели назад выступали на турнире в Китае, получили за свой прокат 66,52 балла.

"На Запад всегда же проще, поэтому абсолютно нормально, - сказала Скопцова в ответ на вопрос о том, не помешала ли фигуристам в Москве акклиматизация. - Почти даже не почувствовали".

"Техническая оценка у нас низкая, я получила второй уровень за твизлы вместо планируемого четвертого, финнстеп (обязательный танец нынешнего сезона - прим. ТАСС) второго уровня тоже, на этапе в Китае получили третий, - сказала Скопцова. - На твизлах не проследила, потеряла контроль, это моя ошибка полностью".

Произвольный танец фигуристы представят в субботу.