Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при в Москве

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца в соревнованиях танцевальных дуэтов на предпоследнем в сезоне этапе серии Гран-при, который проходит на арене "Мегаспорт" в Москве.

Россияне получили 86,09 балла, показав свой лучший результат в сезоне. Канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье идут на втором месте (82,56), выступающие за Испанию Сара Уртадо и Кирилл Халявин - на третьем (72,01). Российский дуэт Анастасия Шпилевая и Григорий Смирнов занимает шестое место (67,04), их соотечественники Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин располагаются на седьмой строчке (66,52).

На этапе Гран-при в Китае, прошедшем на прошлой неделе, Синицина и Кацалапов впервые в карьере стали победителями. Они являются серебряными призерами чемпионата мира (2019) и бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019), также они одержали победу на чемпионате России - 2019. В сезоне-2017/18 фигуристы дважды становились третьими на этапах Гран-при, в сезоне-2018/19 - дважды вторыми, в финале серии прошлого сезона они также заняли второе место.

Ранее в пятницу российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли первые три места в короткой программе. Позднее в пятницу короткую программу представят женщины и пары. В субботу произвольные программы представят мужчины, женщины и пары, а также дуэты покажут произвольный танец. В воскресенье пройдут традиционные показательные выступления.