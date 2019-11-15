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В Кабардино-Балкарии стартовал всероссийский юношеский турнир по вольной борьбе

Схватки пройдут в 9 весовых категориях среди мальчиков 2003-2005 и 2005-2007 годов рождения

НАЛЬЧИК, 15 ноября. /ТАСС/. Более 900 спортсменов из разных регионов России и из-за рубежа приехали в Кабардино-Балкарию (КБР) для участия во всероссийском турнире по вольной борьбе среди юношей имени основоположника балкарской литературы Кязима Мечиева. Открытие турнира, который посвящен 160-летию поэта, состоялось в пятницу на арене спорткомплекса "Гладиатор" в Нальчике, сообщает корреспондент ТАСС.

"Я рад приветствовать в этот знаменательный для нашей республики день наших гостей. 160 лет назад родился наш просветитель, основоположник балкарской литературы, который родился высоко в горах, в молодые годы отправили его учиться в Осетию, далее он учился в Дагестане, вернулся, а совершив хадж был и в Сирии, и в Турции, изучил несколько языков и вернулся на родину", - сказал депутат Госдумы Заур Геккиев, выступая на открытии турнира.

Как подчеркнул двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Махарбек Хадарцев, такие соревнования полезны для молодых спортсменов. "Дети должны общаться, соревноваться в спортивных залах, а не на улицах. Это воспитывает молодых людей, дает им возможность развиваться, заявлять о себе, показывать, что горцы по достоинству занимают свое место в семье Российской Федерации. Борьба самый дешевый вид спорта, поэтому хорошо развит на Кавказе, нам только надо создавать условия, а чемпионы появятся", - сказал Хадарцев.

По данным организаторов, на турнир приехали команды из всех субъектов Северного Кавказа, Москвы, Краснодарского края, Калмыкии, а также Казахстана, Азербайджана, Туркмении, Абхазии и Армении. Схватки пройдут в 9 весовых категориях среди мальчиков 2003-2005 годов рождения и 2005-2007 годов рождения.

Организаторы отмечают небывалый для таких турниров призовой фонд размером около одного миллиона рублей. Победители и призеры будут награждены кубками, грамотами и денежными премиями. Турнир будет проходить в течение двух дней.

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РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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