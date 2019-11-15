Социальный проект оргкомитета ЧЕ-2020 и властей Петербурга пройдет в детдомах города

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 ноября. /ТАСС/. Социальный проект "Игра всерьез", в котором дети смогут сыграть в футбол с известными игроками, пройдет более чем в 20 детских домах Санкт-Петербурга и центрах содействия воспитанию детей-сирот перед чемпионатом Европы. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Петербурга Владимира Кириллова.

Проект будет реализован совместно организационным комитетом чемпионата Европы 2020 года и правительством Петербурга. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа турнира и четвертьфинал.

"В общей сложности участниками проекта станут более 20 городских детских домов и центров содействия семейному воспитанию для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Мероприятие состоялось в пятницу в центре содействия семейного воспитания №12, где присутствовали, по данным пресс-службы, вице-премьер РФ Ольга Голодец, Кириллов, а также бывшие футболисты сборной России Вячеслав Малафеев, Дмитрий Сычев и Евгений Алдонин. От гостей воспитанники центра получили сертификат на посещение матча "Зенита" и на экскурсию на стадион "Газпром-Арена".

Ранее вице-премьер и председатель наблюдательного совета оргкомитета ЧЕ-2020 Ольга Голодец сообщала, что вопрос о специальной детской программе перед турниром ставился перед Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), в частности по стране собирались провести конкурс, чтобы разыграть среди детей, которые занимаются футболом, порядка 200 билетов на матчи чемпионата Европы.

Чемпионат Европы 2020 года в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме.