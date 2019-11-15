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Сборные по футболу

Российские футболисты победили латвийцев в отборочном матче молодежного ЧЕ-2021

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 2:0

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноября. /ТАСС/. Молодежная сборная России по футболу победила команду Латвии со счетом 2:0 в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы среди игроков не старше 21 года. Встреча прошла в Ростове-на-Дону.

Голы забили Игорь Дивеев (9-я минута) и Наиль Умяров (65). На 28-й минуте встречи красную карточку получил защитник гостей Иво Минкевичс.

Для Умярова этот гол стал дебютным в составе молодежной сборной. Дивеев отличился во второй раз, 6 сентября он забил победный мяч в домашнем матче против команды Сербии (1:0).

Встреча прошла на "Ростов-Арене", на которой были сыграны четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года и встреча 1/8 финала. Этот матч стал третьим для молодежной сборной России на стадионах, принимавших матчи ЧМ-2018. Ранее команда победила сербов на стадионе "Мордовия-Арена" в Саранске и сыграла вничью со сборной Польши (2:2) на "Екатеринбург-Арене".

Российская команда занимает первое место в группе 5, набрав 11 очков в пяти матчах. Второй идет сборная Польши (10 очков), которая играет в параллельной встрече с болгарами. Третью строчку занимает команда Болгарии (5), четвертую - Сербии (4), пятую - Эстонии (3), шестую - Латвии (2).

В шестом туре сборная России сыграет на выезде с командой Сербии 19 ноября. Сборная Латвии 27 марта встретится в гостях с поляками. Молодежный чемпионат Европы пройдет в Венгрии и Словении с 13 по 27 июня 2021 года.

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