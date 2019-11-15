Падение перед короткой программой помогло Трусовой справиться с волнением

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова смогла справиться с волнением перед короткой программой на этапе Гран-при в Москве благодаря падению перед стартом выступления. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

Девушки представляют короткие программы в рамках российского этапа в пятницу. 15-летняя Трусова, для которой этот турнир является вторым во взрослой серии Гран-при в карьере, набрала 74,21 балла. Перед стартом выступления фигуристка упала, выходя на лед.

"Не знаю, как это вышло, но из-за того, что упала в начале, мне стало весело, это даже помогло, - сказала Трусова. - Приятно, что за меня болеют во многих странах, что сюда приезжают из многих стран. В Японии вообще к фигурному катанию относятся трепетно, много фанатов, залы всегда полны".

Трусова рассказала о своих впечатлениях от выступления на арене "Мегаспорт". "Я выступала здесь на соревнованиях впервые, а выступала здесь в показательных выступления на чемпионате Европы, - добавила фигуристка. - Очень приятно, он мне знаком, каждый этап мы приходим сюда смотреть, а со льда - это другое".

"Волнительно на всех соревнованиях, я читаю все, что пишут в интернете, и смотрю, - сказала Трусова. - Собачка ездит со мной на турниры, все игрушки везу с собой домой. Они занимают много места".

Соревновательная часть этапа Гран-при в Москве завершится в субботу.