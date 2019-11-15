Трусова рада перспективе включения четверных прыжков в короткую программу у фигуристок

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянка Александра Трусова обрадовалась, узнав о том, что Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выступила с инициативой разрешить исполнение прыжка в четыре оборота на соревнованиях в короткой программе у женщин. Об этом спортсменка, владеющая этими элементами, рассказала после своего выступления в короткой программе на московском этапе серии Гран-при.

В короткой программе Трусова выполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц - тройной тулуп. В произвольной программе спортсменка заявила сразу четыре четверных прыжка.

"Для меня радостно, что ФФККР выступила с инициативой включить четверные в короткую программу", - сказала Трусова.

Согласно нынешним правилам, четверные прыжки в женском одиночном катании разрешены только в произвольной программе. Из российских фигуристок четверными прыжками владеют Трусова и Анна Щербакова, а первой в мире взрослой фигуристкой - исполнительницей четверного на соревнованиях стала представительница Казахстана Элизабет Турсынбаева, тренирующаяся в Москве под руководством российского тренера Этери Тутберидзе. Трусова и Щербакова также занимаются в группе этого специалиста.

Глава ФФККР Александр Горшков сообщил о предложении, направленном в Международный союз конькобежцев, 12 ноября на пресс-конференции в ТАСС.