Фигуристка Медведева считает, что находится в лучшей форме за все время работы с Орсером

Медведева лидирует после короткой программы с 76,93 балла, на втором месте россиянка Александра Трусова (74,21), на третьем - американка Мэрайя Белл (67,11). Медведева начала сотрудничество с Орсером после Олимпийских игр в Пхёнчхане, где не смогла завоевать золотую медаль, проиграв соотечественнице Алине Загитовой. До этого Медведева тренировалась под руководством Этери Тутберидзе.

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Серебряный призер Олимпиады-2018 в Пхёнчхане в женском одиночном катании российская фигуристка Евгения Медведева считает, что достигла наилучшей формы за время сотрудничества с канадским тренером Брайаном Орсером. Об этом спортсменка рассказала журналистам после выступления в короткой программе на этапе Гран-при в Москве.

"Я сейчас в лучшей форме за те полтора года, пока мы работаем с Брайаном, - заявила 19-летняя Медведева. - Для этого я делаю все максимально качественно. Скажу то, что не все любят слушать, - я уже не делаю так много, как в свои 15 лет, ведь все помнят, насколько легко и просто у меня все крутилось и получалось. На сегодня я со своей задачей справилась".

"Все эти рассказы про пубертатный период - я не согласна с этим. Давайте будем честными - вам будет сложнее что-то прыгнуть, чем мне, а мне в 29 лет будет сложнее прыгать, чем сейчас. На этапе Гран-при в Канаде у меня была ошибка в короткой программе, мне было неприятно, но я не вижу смысла грызть прошлое - только вперед", - подчеркнула спортсменка.

На вопрос ТАСС, как долго еще Медведева планирует работать в Канаде, фигуристка ответила: "Пока ноги держат, пока тело работает". "Мы все разные, кто бы что ни говорил, сейчас мне иногда нужно себя встряхивать, заставлять - старыми способами уже ничего не решить. У меня сейчас другие привычки, у меня все по-другому перед выходом на лед", - добавила Медведева.

Женщины представят произвольные программы в субботу.