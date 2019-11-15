Фигуристка Трусова заявила, что хотела бы посоревноваться в прыжках с Ченом и Уно

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Российская фигуристка Александра Трусова заявила, что хотела бы посоревноваться в прыжках с американцем Натаном Ченом и японцем Сёмой Уно. Об этом россиянка рассказала журналистам после короткой программы на предпоследнем этапе Гран-при, который проходит в Москве.

"Натан и Сёма", - сказала 15-летняя фигуристка в ответ на вопрос, с кем из мужчин хотела бы посоревноваться.

Чен провел два этапа Гран-при в текущем сезоне, одержав на обоих победу. Победа на турнире в Лас-Вегасе, который прошел в октябре, позволила ему стать первым фигуристом во всех дисциплинах, которому удалось квалифицироваться в финал Гран-при сезона-2019/20. 20-летний американец дважды выигрывал финал серии Гран-при и один раз занимал второе место, в его активе также бронзовая медаль Олимпийских игр (2018) и две золотые награды чемпионатов мира (2018, 2019).

Уно является серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратным серебряным призером чемпионатов мира, победителем командного чемпионата мира.

После короткой программы этапа в Москве Трусова идет второй, набрав 74,91 балла. Лидирует другая россиянка Евгений Медведева получившая за свой прокат 76,93 балла.

Произвольную программу женщины представят в субботу. Этап в Москве завершится 17 ноября показательными выступлениями.