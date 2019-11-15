Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Массовый спорт

Колобков провел встречу с президентом Международной федерации школьного спорта

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области детско-юношеского спорта и рассмотрели возможность проведения в России зимней Гимназиады
Министр спорта РФ Павел Колобков Кирилл Кухмарь/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Павел Колобков
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

ТАСС, 15 ноября. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Международной федерации школьного спорта (ISF) Лораном Петринкой. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В ходе встречи, которая прошла в Москве в здании Минспорта РФ, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области детско-юношеского спорта и рассмотрели возможность проведения в России зимней Гимназиады 2021 года, а также летней Гимназиады 2024 года.

"Нам очень интересны проекты, которые реализует Международная федерация школьного спорта, - отметил Колобков. - В нашей стране уделяется большое внимание развитию массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий, при этом школьники и учащиеся занимают особое место. Вместе с Министерством просвещения РФ мы проводим ряд крупных соревнований среди школьников".

"Наша цель - взаимодействие образования и спорта. Мы поддерживаем то, как в России выстраивается система развития массового спорта, который является основой здоровья нации. Физическая культура и спорт должны присутствовать в школьном расписании, для учащихся нужно создавать дополнительные возможности для занятий спортом", - заявил Петринка.

ISF создана в 1972 году и объединяет 119 стран. Деятельность организации поддерживается Международным олимпийским комитетом (МОК). Представителем России в ISF с 1992 года является общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение "Юность России". Под эгидой ISF проводятся чемпионаты мира среди школьников по различным видам спорта, Всемирные Гимназиады и Всемирные познавательные игры.

Теги
Колобков, Павел Анатольевич
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Возобновление карьеры напомнило фигуристке Столбовой долгожданное возвращение домой
Спортсменка выступает в парном катании на этапе Гран-при в Москве после перерыва в карьере
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС