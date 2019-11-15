Колобков провел встречу с президентом Международной федерации школьного спорта

ТАСС, 15 ноября. Министр спорта России Павел Колобков провел рабочую встречу с президентом Международной федерации школьного спорта (ISF) Лораном Петринкой. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта РФ.

В ходе встречи, которая прошла в Москве в здании Минспорта РФ, стороны обсудили вопросы сотрудничества в области детско-юношеского спорта и рассмотрели возможность проведения в России зимней Гимназиады 2021 года, а также летней Гимназиады 2024 года.

"Нам очень интересны проекты, которые реализует Международная федерация школьного спорта, - отметил Колобков. - В нашей стране уделяется большое внимание развитию массового спорта среди различных возрастных и социальных категорий, при этом школьники и учащиеся занимают особое место. Вместе с Министерством просвещения РФ мы проводим ряд крупных соревнований среди школьников".

"Наша цель - взаимодействие образования и спорта. Мы поддерживаем то, как в России выстраивается система развития массового спорта, который является основой здоровья нации. Физическая культура и спорт должны присутствовать в школьном расписании, для учащихся нужно создавать дополнительные возможности для занятий спортом", - заявил Петринка.

ISF создана в 1972 году и объединяет 119 стран. Деятельность организации поддерживается Международным олимпийским комитетом (МОК). Представителем России в ISF с 1992 года является общественно-государственное физкультурно-спортивное объединение "Юность России". Под эгидой ISF проводятся чемпионаты мира среди школьников по различным видам спорта, Всемирные Гимназиады и Всемирные познавательные игры.