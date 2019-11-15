Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ММА

Пожизненно дисквалифицированный в США за допинг Магомедов провел первый бой за четыре года

Россиянин победил американца Дэниела Джеймса

ТАСС, 15 ноября. Российский боец смешанного стиля Руслан Магомедов победил американца Дэниела Джеймса на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Варшаве.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей.

Ранее россиянин расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) за нарушение антидопинговых правил. Последний поединок Магомедов провел в октябре 2015 года, победив американца Шона Джордана.

Всего в послужном списке 32-летнего спортсмена теперь 15 побед (шесть досрочно), одно поражение. 37-летний Джеймс потерпел пятое поражение при девяти победах (восемь досрочно) и одной ничьей.

Теги
ММА
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Зуева: фигуристы Тарасова и Морозов улучшают качество катания от турнира к турниру
Пара занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при в Москве
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС