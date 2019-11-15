Пожизненно дисквалифицированный в США за допинг Магомедов провел первый бой за четыре года

ТАСС, 15 ноября. Российский боец смешанного стиля Руслан Магомедов победил американца Дэниела Джеймса на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) в Варшаве.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Магомедова единогласным решением судей.

Ранее россиянин расторг контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC) и был пожизненно дисквалифицирован Американским антидопинговым агентством (USADA) за нарушение антидопинговых правил. Последний поединок Магомедов провел в октябре 2015 года, победив американца Шона Джордана.

Всего в послужном списке 32-летнего спортсмена теперь 15 побед (шесть досрочно), одно поражение. 37-летний Джеймс потерпел пятое поражение при девяти победах (восемь досрочно) и одной ничьей.