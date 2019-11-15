Грищук сыграл вничью с Дудой в первой партии финала этапа Гран-при FIDE в Германии

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Россиянин Александр Грищук белыми фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой в первой партии финала третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

Вторая партия финала пройдет в субботу.

В полуфинале Грищук по итогам двух партий обыграл француза Максима Вашье-Лаграва - 1,5:0,5. Дуда на тай-брейке победил другого россиянина, Даниила Дубова - 3,5:2,5.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой россиянина Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Иерусалиме с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

Этап Гран-при в Гамбурге завершится 16 или 17 ноября (в случае тай-брейка).