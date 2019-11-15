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Летние олимпийские виды спорта

Генеральная ассамблея Международной федерации конного спорта откроется в Москве

Мероприятие завершится 19 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия впервые в истории примет Генеральную ассамблею Международной федерации конного спорта (FEI), мероприятие стартует в Москве в субботу. Участниками ассамблеи станут руководители национальных федераций конного спорта со всего мира, а также почетные гости.

Всего в Москву прибыли 300 членов FEI из 134 стран. Представителем России на ассамблее станет президент Федерации конного спорта и член Бюро FEI Марина Сечина.

В субботу пройдет заседание правления FEI, во второй день состоятся собрания континентальных ассоциаций и региональных групп Международной федерации конного спорта. Заседание Генеральной ассамблеи пройдет 19 ноября и будет транслироваться в прямом эфире. На нем рассмотрят финансовые отчеты организации, утвердят изменения в правилах, а также обсудят ветеринарные, антидопинговые и другие вопросы.

В заключительный день мероприятия состоится вручение ежегодной спортивной премии FEI Awards - награды, присужденной людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в развитие и совершенствование конного спорта. Премии будут вручены в номинациях "Лучший спортсмен", "Лучший грум", "Восходящая звезда", "Вопреки всему" и "Солидарность". Торжественная церемония награждения пройдет в Кремлевском дворце.

Ассамблеи FEI проводятся ежегодно с 1921 года. Генеральная ассамблея организации в Москве завершится 19 ноября.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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