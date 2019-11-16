Голы Овечкина и Кузнецова не спасли "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Монреалем"

ТАСС, 16 ноября. "Вашингтон" уступил "Монреалю" в домашней встрече регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Матч завершился со счетом 2:5.

В составе проигравших голами отметились российские нападающие Александр Овечкин (46-я минута) и Евгений Кузнецов (56). Ворота "Вашингтона" защищал Илья Самсонов, который отразил 35 бросков.

У победителей шайбы забросили Филлип Дано (27), Ши Уэбер (10), Джордан Уил (32), Ник Сузуки (35) и Томаш Татар (58). Лучшим игроком матча стал Дано. Второй звездой был признан Татар, третьей - Овечкин.

"Вашингтон" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 21 матче. "Монреаль" располагается на четвертой строчке, имея в активе 25 баллов после 19 игр. Следующую встречу столичный клуб проведет в ночь на 17 ноября на выезде против "Бостона". "Монреаль" в этот же день примет дома "Нью-Джерси".

В другом матче дня "Бостон" на выезде победил "Торонто" со счетом 4:2. Форвард хозяев Илья Михеев результативными действиями не отметился.