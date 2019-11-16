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НХЛ

Игрок "Коламбуса" Гавриков забросил дебютную шайбу в НХЛ

Россиянин отличился в победном матче против "Сент-Луиса"
Владислав Гавриков AP Photo/Paul Vernon
Описание
Владислав Гавриков
© AP Photo/Paul Vernon

ТАСС, 16 ноября. Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус" Владислав Гавриков отметился первым голом в своей заокеанской карьере. Игрок забросил шайбу в домашнем матче против "Сент-Луиса".

Встреча завершилась в овертайме победой хозяев со счетом 3:2. Гавриков отличился на 10-й минуте. Также в составе "Коламбуса" шайбы забросили Пьер-Люк Дюбуа (43) и Зак Веренски (64 ОТ). У проигравших голами отметились Маккензи Макикерн (20) и Брэйден Шенн (30).

Гавриков был выбран "Коламбусом" на драфте НХЛ 2015 года под 159-м номером. Весной 2019 года он подписал двухлетний контракт с командой и провел два матча в плей-офф. В России защитник выступал за ярославский "Локомотив" и петербургский СКА. В активе 23-летнего игрока 279 матчей (57 - в плей-офф) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и 61 очко (20 голов + 41 результативная передача).

В другом матче дня "Нью-Джерси" победил "Питтсбург" со счетом 2:1. Также "Оттава" взяла верх над "Филадельфией" (2:1).

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