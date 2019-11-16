"Вашингтон" победил "Миннесоту" в матче НБА. Бил набрал 44 очка

ТАСС, 16 ноября. "Вашингтон" на выезде переиграл "Миннесоту" со счетом 137:116 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В составе победителей самым результативным стал защитник Брэдли Бил, который сделал дабл-дабл из 44 очков и 10 передач. Его партнер по команде Мориц Вагнер тоже оформил дабл-дабл (30 очков + 15 подборов). У "Миннесоты" по дабл-даблу сделали Карл-Энтони Таунс (36 очков + 10 подборов) и Джефф Тиг (13 очков + 11 передач).

"Вашингтон" занимает 14-е место в Восточной конференции, одержав три победы и потерпев семь поражений. "Миннесота" располагается на седьмой строчке Западной конференции, в активе команды семь побед и пять поражений.

В других матчах дня "Орландо" дома переиграл "Сан-Антонио" (111:109), "Шарлотт" был сильнее "Детройта" (109:106), а "Мемфис" - "Юты" (107:106). "Оклахома" на своем паркете в овертайме победила "Филадельфию" (127:119), "Хьюстон" взял верх над "Индианой" (111:102).