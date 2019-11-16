Дабл-дабл Джеймса помог "Лейкерс" победить "Сакраменто" в матче НБА

ТАСС, 16 ноября. "Лос-Анджелес Лейкерс" дома победил "Сакраменто" со счетом 99:97 в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Леброн Джеймс, который сделал дабл-дабл (29 очков + 11 передач). У гостей больше всего очков набрал Бадди Хилд (21).

"Бостон" на выезде обыграл "Голден Стэйт" со счетом 105:100, хозяева одержали 10-ю победу подряд, гости потерпели шестое поражение кряду. Форвард хозяев Дрэймонд Грин сделал дабл-дабл (11 очков + 11 подборов).

"Лейкерс" (10 побед, два поражения) и "Бостон" (10 побед, одно поражение) лидируют в Западной и Восточной конференциях соответственно. "Голден Стэйт" занимает последнее, 15-е место в Западной конференции (две победы, 11 поражений), "Сакраменто" идет 12-м на Западе (четыре победы, семь поражений).

В следующем матче "Лейкерс" примут "Атланту" в понедельник, "Бостон" на выезде сыграет с "Сакраменто" в воскресенье, "Голден Стэйт" в гостях встретится с "Нью-Орлеаном" в понедельник.