Мостовой: гарантированное участие в ЧЕ-2020 раскрепостит россиян и бельгийцев

МОСКВА, 16 ноября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Игроки сборных России и Бельгии продемонстрируют открытый футбол в матче отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года, поскольку обе команды уже обеспечили себе участие в финальной части турнира. Такое мнение ТАСС высказал бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой.

Сборная России примет команду Бельгии в Санкт-Петербурге в субботу, начало - 20:00 мск. Обе команды досрочно обеспечили себе участие в финальной части чемпионата Европы. Первая игра команд завершилась победой бельгийцев со счетом 3:1.

"Конечно, мы слабее бельгийцев, это было видно не только в первой игре, но и в прошлых встречах между сборными, - сказал Мостовой. - Мы слабее по многим параметрам: по классу, по мастерству, по индивидуальным качествам. Но тут хочу сказать, что обе команды уже вышли в финальную часть, ничто не висит над ними, ничто не давит, не зажимает, ты можешь выйти на этот матч и сыграть в свое удовольствие. Тем более, ажиотаж большой, болельщиков будут полные трибуны".

"Выход на Евро раскрепостит игроков, ты можешь не зацикливаться на том, что ошибешься или потеряешь мяч, хотя понятно, что на это обратят внимание. Дисциплина, самоотдача и сила духа - наши главные качества? Пожалуй, соглашусь", - добавил Мостовой.

"Головину есть замена"

Бывший полузащитник сборной России считает, что матч с бельгийцами нельзя считать проверкой готовности россиян к участию в чемпионате Европы. "На это не стоит вообще обращать внимание, хотя многие говорят, что это будет проверкой, экзаменом. Мы за месяц до чемпионата мира были готовы повесить нашу сборную, я был одним из немногих, кто говорил, что на чемпионате мира будет все по-другому, команды к большим турнирам готовятся за месяц, может выстрелить абсолютно любая сборная. Сегодняшний матч можно считать проверкой лично для футболистов, возможностью проверить свой уровень", - отметил собеседник ТАСС.

За день до игры главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что полузащитник Александр Головин не примет участия в игре против команды Бельгии. "У нас в середине поля много футболистов, Головину есть замена. Вот Алексей Миранчук, например, когда же он должен показать себя в сборной. Или Зелимхан Бакаев, который сейчас является одним из лучших футболистов в чемпионате России и "Спартаке" - почему бы его не выпустить?" - заключил Мостовой.

После восьми игр команда России занимает второе место в группе I, набрав 21 очко. Сборная Бельгии с 24 очками лидирует в турнирной таблице, третье место занимает команда Кипра (10 очков), далее следуют сборные Шотландии (9), Казахстана (7) и Сан-Марино (0).