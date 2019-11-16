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Летние олимпийские виды спорта

Королева: волейболистки сборной России имеют полное взаимопонимание с тренером Бузато

В четверг итальянский специалист был утвержден на посту главного тренера национальной команды

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Игроки женской сборной России по волейболу имеют полное взаимопонимание с главным тренером команды Серджио Бузато. Об этом ТАСС рассказала двукратная чемпионка Европы, игрок национальной команды Ирина Королева.

В четверг президиум Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) утвердил Бузато на посту главного тренера национальной команды. Итальянец будет работать со сборной России до завершения Олимпийских игр в Токио.

"Я уважаю это решение. Он знает, что мы можем, мы понимаем, что он хочет. Год олимпийский, нам нужно продуктивно поработать. Атмосфера в команде была очень видна на Кубке мира в Японии", - сказала Королева.

С 10 сентября 53-летний итальянец работал в статусе исполняющего обязанности главного тренера сборной России и занял с командой третье место на Кубке мира.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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Летние олимпийские виды спорта
Тренерский штаб Бузато в сборной России по волейболу будет определен в ближайшее время
В четверг Серджио Бузато был утвержден на посту главного тренера женской национальной сборной по волейболу
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