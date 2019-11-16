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Всероссийский день самбо отмечают в Кабардино-Балкарии юношескими соревнованиями

В регионе самбо занимаются более 600 человек

НАЛЬЧИК, 16 ноября. /ТАСС/. Соревнования среди юношей 2003-2004 годов рождения проходят в столице Кабардино-Балкарской Республики (КБР) городе Нальчике во Всероссийский день самбо. Всего же в подобных мероприятиях в течение нескольких дней в разных городах региона примут участие несколько сотен спортсменов, сообщил ТАСС в субботу исполнительный директор федерации самбо КБР и Северо-Кавказского федерального округа Султан Ошхунов.

"В спортивном комплексе "Нальчик" проводится мероприятие, посвященное Всероссийскому дню самбо. Это открытые республиканские соревнования, в которых принимают участие 100 юношей 2003-2004 годов рождения. Также прошли соревнования в городе Тереке с участием 120 спортсменов 2005-2006 годов рождения, планируются соревнования в городе Прохладном среди юношей 2007-2008 годов рождения, а в городе Чегеме будут соревноваться юноши 2001-2002 годов рождения", - сказал он и отметил, что мероприятия проводятся с 14 по 17 ноября.

Собеседник агентства отметил, что республика участвует в акции с 2008 года. "Это праздник для детей, чтобы они видели как самбо развивается во всем мире и в России. Сейчас самбо становится популярным в школах и вузах, и все силовые структуры делают акцент на этом виде спорта. По итогам соревнований победителям и призерам будут вручены грамоты с подписью министра спорта, кубки, вся атрибутика", - добавил он и отметил, что такие мероприятия помогают популяризировать вид спорта.

По его оценке самбо в регионе занимается более 600 человек и достижения спортсменов ощутимые. Так, в КБР выросли чемпионы мира по самбо Аслан Унашхотлов, Олег Бабгоев и Ислам Абазов. "А наш олимпийский чемпион по дзюдо Беслан Мудравнов тоже был в свое время серебряным чемпионом мира по самбо, двукратным чемпион первенства мира. Если бы у нас не было талантливых детей, не было бы и таких чемпионов, у нас очень талантливые ребята", - констатировал Ошхунов.

Соревнования, приуроченные к празднованию Всероссийского дня самбо, который отмечается 16 ноября, проводятся в 100 городах России, с участием 10 тыс. человек.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОКабардино-Балкария
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