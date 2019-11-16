Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Фаткулина победила на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Второй стала еще одна россиянка Дарья Качанова
Ольга Фаткулина EPA-EFE/GRZEGORZ MICHALOWSKI
Описание
Ольга Фаткулина
© EPA-EFE/GRZEGORZ MICHALOWSKI

ТАСС, 16 ноября. Россиянка Ольга Фаткулина заняла первое место на стартовом этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Минске.

Спортсменка показала время 37,920 секунды. Второй стала россиянка Дарья Качанова (37,944), третье время показала Нао Кодайра из Японии (38,172). Еще одна россиянка Ангелина Голикова стала седьмой (38,528).

29-летняя Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи на дистанции 500 м. Также она является победительницей чемпионата мира 2013 года на 1000 м и чемпионата Европы 2018 года в командном спринте.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Гран-при по фигурному катанию в Москве
Российские фигуристы заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Москве
Победу одержал Александр Самарин, который вышел в финал Гран-при
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС