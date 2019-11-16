Фаткулина победила на этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м

ТАСС, 16 ноября. Россиянка Ольга Фаткулина заняла первое место на стартовом этапе Кубка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Соревнования проходят в Минске.

Спортсменка показала время 37,920 секунды. Второй стала россиянка Дарья Качанова (37,944), третье время показала Нао Кодайра из Японии (38,172). Еще одна россиянка Ангелина Голикова стала седьмой (38,528).

29-летняя Фаткулина является серебряным призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи на дистанции 500 м. Также она является победительницей чемпионата мира 2013 года на 1000 м и чемпионата Европы 2018 года в командном спринте.

Этап Кубка мира завершится в воскресенье.