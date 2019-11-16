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Летние олимпийские виды спорта

"Ростов-Дон" победил КСМ и вышел во второй групповой раунд ЛЧ по гандболу с первого места

Встреча завершилась со счетом 23:22

ТАСС, 16 ноября. Российский женский гандбольный клуб "Ростов-Дон" дома выиграл у румынского КСМ из Бухареста со счетом 23:22 в матче заключительного тура первого группового этапа Лиги чемпионов.

По итогам первого группового этапа "Ростов-Дон" занял первое место в группе В и вышел во второй групповой раунд.

На первом групповом этапе 16 команд разделены на четыре группы, три лучшие команды из каждой группы выходят во второй групповой этап. Команды, занявшие последние места в своих группах, продолжат борьбу в Кубке Европейской гандбольной федерации (EHF). На втором групповом этапе 12 команд будут разделены на две группы (в группе 1 сыграют по три сильнейшие команды из групп А и В, в группе 2 - из групп С и D, каждая команда проведет по два матча с соперниками, с которыми она не встречалась на первом групповом этапе), четыре сильнейших клуба из каждой группы пробьются в четвертьфинал.

"Ростов-Дон" выступит на втором групповом этапе в группе 1, куда из группы А вышли французский "Мец", норвежский "Вайперс Кристиансанн" и венгерский "Ференцварош", из группы В также отобрались КСМ и датский "Эсбьерг".

В первом матче второго группового раунда "Ростов-Дон" на выезде сыграет с "Мецем", встреча запланирована на 24-26 января, точная дата будет определена позднее. Матчи второго группового раунда пройдут с 24 января по 8 марта 2020 года.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
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