Юношеская сборная России сыграла вничью с валлийцами в матче отбора ЧЕ-2020 по футболу

ТАСС, 16 ноября. Юношеская сборная России по футболу сыграла вничью с командой Уэльса со счетом 2:2 в гостевом матче второго тура первого отборочного раунда чемпионата Европы среди игроков не старше 19 лет. Встреча прошла в Кардиффе.

В составе российской команды забитыми мячами отметились Кирилл Косарев (30-я минута) и Данила Прохин (85). У валлийцев отличился Неко Уильямс (66 и 82, оба - с пенальти).

В турнирной таблице отборочной группы 5 сборная России занимает третье место, набрав два очка после двух матчей. Лидирует сборная Уэльса (4 очка), второй идет команда Польши (3), последней - футболисты из Косова (1).

В первом отборочном раунде чемпионата Европы принимают участие 52 сборные. В следующий раунд пройдут 28 команд: сборные, занявшие первые два места в каждой из 13 групп, и одна лучшая команда из числа ставших третьими. Сразу во втором раунде сыграет сборная Португалии, освобожденная от первого раунда квалификации согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Сборная России в следующем матче встретится с командой Польши, сборная Уэльса сыграет с футболистами из Косова, обе встречи пройдут 19 ноября в Уэльсе. Молодежный чемпионат Европы пройдет в Северной Ирландии с 19 июля по 1 августа 2020 года.