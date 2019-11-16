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КХЛ

"Сибирь" потерпела четвертое поражение подряд в КХЛ, проиграв московскому "Динамо"

Встреча завершилась со счетом 2:4

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Московское "Динамо" одержало победу над новосибирской "Сибирью" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла в Москве.

В составе победителей шайбы забросили Сергей Бойков (8-я минута), Даниил Тарасов (15 и 60), Андре Петерссон (43). У "Сибири" отличились Юрки Йокипакка (46) и Ярослав Хабаров (56). Чешский форвард "Динамо" Дмитрий Яшкин, отметившийся результативной передачей в эпизоде с голом Тарасова, набрал очки в девятом матче кряду. Всего в активе 26-летнего форварда 25 (11 шайб + 14 передач) очков в 26 встречах текущего сезона.

Динамовцы прервали серию из двух поражений в очных матчах с новосибирским клубом. "Сибирь" потерпела четвертое поражение подряд и занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 32 очка в 26 матчах. "Динамо" идет третьим на Западе, имея в активе 35 очков после 28 встреч.

В следующем матче 18 ноября подопечные Владимира Крикунова на выезде сыграют с нижнекамским "Нефтехимиком". "Сибирь" двумя днями позднее на домашней площадке примет казанский "Ак Барс".

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