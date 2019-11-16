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КХЛ

"Спартак" одержал победу над "Нефтехимиком" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 16 ноября. Московский "Спартак" обыграл нижнекамский "Нефтехимик" со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Спартака" шайбы забросили Артем Федоров (11-я и 54-я минуты), Ансель Галимов (24) и Михаил Юньков (35). У "Нефтехимика" отличился Дамир Шарипзянов (49). Защитник московского клуба Яков Рылов провел 600-й матч в КХЛ, в активе 34-летнего игрока 197 (54 шайбы + 143 передачи) очков.

"Спартак" благодаря победе поднялся на пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 34 очка в 29 матчах. "Нефтехимик" идет шестым на Востоке, имея в активе 33 очка после 30 встреч.

В следующем матче 20 ноября подопечные Олега Знарка на домашней площадке примут ярославский "Локомотив", "Нефтехимик" двумя днями ранее дома встретится с московским "Динамо".

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