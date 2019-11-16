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Шахматные турниры

Грищук и Дуда сыграют тай-брейк в финале этапа Гран-при FIDE в Германии

Первые две партии финала завершились вничью

ТАСС, 16 ноября. Россиянин Александр Грищук черными фигурами сыграл вничью с поляком Яном-Кшиштофом Дудой во второй партии финала третьего этапа Гран-при Международной шахматной федерации (FIDE) в немецком Гамбурге.

Первая партия финала также завершилась вничью. Шахматисты выявят победителя на тай-брейке в воскресенье.

Этапы Гран-при проходят по олимпийской системе и включают в себя два раунда, полуфиналы и финал. Каждая стадия состоит из двух партий с классическим контролем времени, а также тай-брейка с укороченным контролем, если кто-либо из участников по сумме двух партий не наберет нужные для победы 1,5 очка. По итогам четырех этапов Гран-при два лучших гроссмейстера получат право на участие в турнире претендентов, победитель которого сыграет в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.

Первый этап прошел в середине мая в Москве и завершился победой россиянина Яна Непомнящего. Второй этап состоялся в июле в Риге, победил азербайджанец Шахрияр Мамедьяров. Четвертый этап пройдет в Иерусалиме с 10 по 24 декабря. Всего в серии принимает участие 21 шахматист, каждый из которых сыграет на трех этапах.

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Шахматные турниры
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