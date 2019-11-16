Сборная Москвы победила на турнире, приуроченном к Всероссийскому дню самбо

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Сборная Москвы одержала победу в финале турнира, посвященного Всероссийскому дню самбо. Соревнования прошли в Москве.

Турнир проходил по олимпийской системе, в каждую команду входили семь юношей и три девушки. Победитель каждого противостояния определялся по сумме баллов, завоеванных спортсменами команд в очных схватках в десяти весовых категориях, а также по итогам сдачи нормативов ГТО.

Победу в финале одержала команда Москвы, победившая команду Краснодарского края со счетом 6:4. В схватках за третье место сильнее оказались представители Новосибирской и Пензенской областей.

Соревнования, приуроченные к празднованию Всероссийского дня самбо, который отмечается 16 ноября, проводятся в 100 городах России с участием 10 тыс. человек.