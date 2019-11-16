Елисеев: количество занимающихся самбо детей в России увеличивается с каждым годом на 10%

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Количество детей, занимающихся самбо в России, с каждым годом увеличивается на 10%. Об этом ТАСС сообщил по итогам финала Всероссийского дня самбо президент Всероссийской и Европейской федераций самбо Сергей Елисеев.

Финал Всероссийского дня самбо завершился во многих регионах страны, включая Москву. Сборная столицы победила в общекомандном зачете.

"С каждым годом количество занимающихся самбо [детей] у нас увеличивается на 10%, это очень хороший результат. Отмечу хорошую работу наших региональных федераций, которые пропагандируют наш вид спорта, куда идут дети", - сказал Елисеев.

В субботу самбо отмечает 81-летие со дня своего основания. "Прошедший год был очень сложным, учитывая, что в том году был юбилей. Вышло распоряжение о развитии самбо, утвержденный план мероприятий на целый год. В разных регионах работали форумы популяризации самбо, много соревнований провели в память о героях СССР", - отметил Елисеев.

Главной идеей в плане популяризации самбо является включение этого вида в спортивные соревнования различных межгосударственных объединений, рассказал Елисеев. "Надеюсь, что мы будем участвовать во всех таких турнирах. В этом году мы прекрасно выступили как на Европейских играх, так и на чемпионате мира", - подчеркнул он.